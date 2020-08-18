УЕФА планирует, что болельщики смогут посетить матч за Суперкубок

УЕФА принял решение допустить болельщиков на трибуны на матч за Суперкубок. Встреча должна пройти 24 сентября в Будапеште, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что Суперкубок УЕФА разыграют между собой победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Планируется, что стадион может быть заполнен на 30 процентов.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.