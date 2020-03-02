Рустем Сайманов: «Казань будет в центре внимания всей футбольной Европы»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал «СЭ» решение Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) провести на «Казань Арене» Суперкубок УЕФА 2023 года.

— Мы уже отмечали, что Суперкубок УЕФА для Казани сравним с матчами Чемпионата мира по своему эффекту — экономическому, имиджевому и так далее, — сообщил Сайманов. — Приедет как минимум лучший клуб Европы, а, возможно, мы увидим матч двух супертоповых клубов, как это было в последние несколько розыгрышей Суперкубка. Для города и республики — это отличная реклама. Казань как минимум на один день будет в центре внимания всей футбольной Европы. Конечно, это здорово. Учитывая огромный опыт нашего города в проведении крупных спортивных мероприятий, уверен, что все пройдет по высшему разряду. Это будет праздник для болельщиков, для всех нас. (Евгений Белоусов)

Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани