Олег Матыцин: «Решение УЕФА провести Суперкубок-2023 в Казани говорит о высоком уровне доверия к России»

Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году в Казани.

— Вслед за ЕВРО-2020 и финалом Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге нашу страну ждет еще один футбольный праздник. От всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА говорит о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом.

Столица Республики Татарстан ни раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга. В том числе футбольные турниры: матчи проходивших здесь Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 навсегда остались в памяти болельщиков, футболистов и самих организаторов. Уверен, что Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдет на высшем уровне.

Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани