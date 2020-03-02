Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.

— Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани — это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых.

Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани