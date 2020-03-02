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Леонид Слуцкий — о Суперкубке УЕФА: «Это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны»

2 марта 2020, 20:27
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.

— Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани — это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых.

Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9PO4OIHmAk/

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