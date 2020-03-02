Исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение Суперкубка УЕФА 2023 года на «Казань Арене». Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал решение специально для «СЭ».

Ранее исполком УЕФА сообщил, что Суперкубок УЕФА-2023 впервые пройдет в России.

— Мы искренне рады и полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА, — отметил Метшин. — Спасибо огромное всем участникам, которые голосовали за нас, исполкому УЕФА, РФС, правительству России, который поддержал заявку Казани. Мы в очередной раз подтвердили статус одной из мировых столиц спорта. В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом. У нас есть опыт проведения Универсиады 2013 года, Чемпионата мира по водным видам спорта и Чемпионата мира по футболу. Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими. Видимо, все это и легло в основу принятия решения. Была непростая борьба, у нас были очень серьезные конкуренты, поэтому мы искренне рады. Казань — футбольный город, Россия — футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято. Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани.

Мы этим гордимся и будем очень готовиться. Суперкубок УЕФА — это легендарные соревнования, в которых встречаются лучшие команды европейского футбола. Стать частью этой истории — почетно, захватывающе и очень ответственно! Я уверен, что эти эмоции с нами разделяют многочисленные российские болельщики! Вне всяких сомнений, Суперкубок УЕФА даст новый импульс для развития города. (Евгений Белоусов)

«Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013. Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей. В 2018-м году на стадионе в столице Татарстана прошли шесть игр чемпионата мира, включая встречу 1/8 финала Франция — Аргентина и четвертьфинал Бразилия — Бельгия (1:2)