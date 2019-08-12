Асипликуэта считает, что "Челси" нужно вынести урок из поражения от "МЮ" перед матчем с "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:4) в первом туре чемпионата Англии заявил, что его команде нужно вынести урок, чтобы успешно сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля".

- "Челси" всегда сражается за все титулы, поэтому, когда мы не выигрываем, мы знаем, что вокруг нас будут всегда накапливаться вопросы, но мы должны справляться с этим, - цитирует Аспиликуэту официальный сайт "синих". - Мы должны вынести урок из этой игры, мы знаем, что способны прибавить, и мы должны взять на себя ответственность. В среду нам предстоит сразиться за трофей с хорошей командой, поэтому мы должны быть к этому готовы.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится в Стамбуле 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.