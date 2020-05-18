«Там треш такой был». Игроки ЦСКА вспомнили, как праздновали победу в Кубке УЕФА

Футболисты и тренер ЦСКА вспомнили о том, как праздновали победу в Кубке УЕФА-2004/05. Игра состоялась ровно 15 лет назад, в решающем матче армейцы победили «Спортинг» 3:1.

Игорь Акинфеев: «Больше всего зажигали Вагнер и Карвалью. Когда зашел Евгений Леннорович, они начали обниматься с Валерием Георгиевичем. Это пиво в кубке вылили на них, потом это пиво переросло в шампанское... Там треш такой был.

Валерий Газзаев: «У нас пьяных никогда не было. Но слегка выпившие были».

Пресс-атташе Сергей Аксенов: «Зашел главный тренер и сказал: «Всем разрешаю за победу». Все восприняли это как указание».

Ролан Гусев: «Шампанское рекой. Летели в самолете, не спали».