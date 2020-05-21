Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков вспомнил матч 1/4 финала Кубка УЕФА против «Байера». В 2008 году команда из Санкт-Петербурга на выезде победила клуб из Леверкузена — 4:1.

— Многие вспоминают невероятное качество газона в Леверкузене. Помните это?

— Мало того, что газон был просто изумрудный, там была травинка к травинке, настолько плотное покрытие, я первый раз такое видел за всю карьеру, — рассказал Широков в эфире «Зенит-ТВ». — У нас на «Петровском» был хороший газон, по крайней мере в теплое время года, но в Леверкузене он был просто космический.

— Что думали о сопернике?

— Нас тогда пугали атакой «Байера» — у них были Гекас, Кислинг, Булыкин на замене. Плюс тот же матч против «Галатасарая»... Да, они что-то пытались сделать, но вот так навскидку я не помню особых моментов у наших ворот, кроме единственного забитого мяча.

— В день первого матча с «Байером» у Аршавина родилась дочь. Рождение ребенка у партнера по команде тонизирует команду?

— Думаю, в первую очередь это тонизирует отца, что вечером Андрей и показал на поле, но и команде добавляет эмоций, безусловно.

— Анюков в том матче забил необычный для крайнего защитника гол. Помните его?

— Там была гениальная передача, для Анюкова все сделали, расчистили пространство, оставалось только не промахнуться. Если серьезно, то он привык действовать по флангу, а здесь оказался в центре и не знал, что делать дальше. Там было пространство впереди, можно было двигаться дальше, но, наверное, Саша понял, что такого шанса больше не будет, решил зарядить пушку.