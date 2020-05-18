«Они уже говорят, что будут чемпионами». Вагнер Лав вспомнил свою речь перед финалом Кубка УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как мотивировал команду на финальный матч Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга». Игра состоялась в Лиссабоне, на домашнем стадионе соперника армейцев, ровно 15 лет назад. ЦСКА пропустил в первом тайме, но забил три мяча во втором, один из голов — на счету Вагнера Лав.

— Поскольку я бразилец и говорю по-португальски, я понимал, о чем говорят СМИ. На той неделе по телевизору чаще всего говорили о финале и о том, что «Спортинг» возьмет кубок, — сказал Вагнер Лав в интервью пресс-службе ЦСКА. — В день матча я собрал тренера, российских игроков и сказал: «Вы не знаете, что здесь происходит! Они уже празднуют! Они говорят, что победят и будут чемпионами. Но это так не работает. Мы попали сюда благодаря своим заслугам».