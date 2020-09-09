«На встрече в Кремле я был немного пьян». Вагнер рассказал о президентском приеме ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как президент России Владимир Путин принимал команду после победы в Кубке УЕФА. Сейчас футболист выступает за «Кайрат».

— Мы праздновали, мы тусили днем ранее, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — Я вернулся домой под утро и сразу пошел в комнату спать. Где-то около 12 часов дня мой телефон зазвонил. Это был переводчик Максим. Он сказал: «Вагнер, сегодня у нас будет встреча с президентом России. Ты что, не пойдешь?» «А что я там буду делать? — сказал я. — Нет, я не пойду, не хочу». Завершил звонок и лег спать. Потом мой телефон начал постоянно звонить. Это был Макс, он сказал, что мне нужно идти. И я все-таки встал, надел костюм и весь мятый поехал в клуб. Меня привели в подобающий вид, и мы приехали на встречу к Путину. Я и Даниэль Карвалью ничего не понимали, потому что наш переводчик не приехал на встречу с президентом.

Путин что-то говорил, все улыбались и хлопали. Супер, классно! Там на столе лежали карандаш и лист бумаги. Мы с Карвалью играли в крестики-нолики и вообще ничего не понимали. Я еще был немного пьян и не отдохнул после прошлой ночи, не выспался. Я подошел к Даниэлю и сказал: «Что-то скучно на встрече с президентом, надо разбавить обстановку». И пришла идея взять мяч и поиграть с Путиным в футбол. Все русские игроки просто охренели. Они подумали, что хорошим это не кончится. Но когда я взял мяч и показал его Путину, он улыбнулся, попробовал набить его несколько раз. Взял его руки. И все начали улыбаться и хлопать. Это очень запоминающийся момент для меня.

36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.