"Зенит" договорился об аренде защитника "Енисея"

Защитник "Енисея" Глеб Захаров будет выступать на правах аренды в сезоне-2019/20 за "Зенит", сообщает официальный Twitter красноярской команды. Клубы договорились о сделке.

Команда из Санкт-Петербурга получит право на выкуп 18-летнего футболиста по окончании аренды.

В прошлом сезоне рамках Захаров провел за молодежную команду "Енисея" 26 матчей и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 125 тысяч евро.

"Енисей" и ФК "Зенит" договорились об аренде защитника Глеба Захарова с возможностью последующего выкупа.

Глеб в минувшем сезоне в рамках Молодежного Первенства отыграл за "Енисей" 26 матчей, в которых забил один гол.

Желаем нашему игроку успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/bAMVZ6ZYEO — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 8, 2019

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