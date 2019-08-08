18:07 8 августа | Футбол — Трансферы

"Зенит" договорился об аренде защитника "Енисея"

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Защитник "Енисея" Глеб Захаров будет выступать на правах аренды в сезоне-2019/20 за "Зенит", сообщает официальный Twitter красноярской команды. Клубы договорились о сделке.

Команда из Санкт-Петербурга получит право на выкуп 18-летнего футболиста по окончании аренды.

В прошлом сезоне рамках Захаров провел за молодежную команду "Енисея" 26 матчей и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 125 тысяч евро.

 

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