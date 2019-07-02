Зе Луиш подпишет контракт с "Порту" на 4 года

Контракт бывшего нападающего "Спартака" Зе Луиша с "Порту" будет действовать до 30 июня 2023 года, согласно данным портала Transfermarkt.

Как ранее сообщал "СЭ", зарплата 28-летнего нападающего в португальском клубе составит около 2 миллионов евро. Это будет меньше, чем в "Спартаке" – у красно-белых его годовой доход составлял 2,5 миллиона евро с учетом премий за достижения.

Зе Луиш перешел в "Спартак" в июле 2015-го из "Браги" за 6,5 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Зе Луиш провел 36 матчей за "Спартак", забил 14 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.

В общей сложности на его счету 109 игр за красно-белых, 35 мячей и 25 результативных передач. Форвард становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).