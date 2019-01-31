Защитник Туре перешел из "Монако" в "Айнтрахт"

Защитник Альмами Туре перешел из "Монако" в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт монегасков. 22-летний малиец подписал контракт с немецкой командой до июня 2023 года.

Туре родился в Мали, а игровую карьеру начал в "Монако". За основную команду он дебютировал в 2015 году, однако в текущем сезоне провел за клуб лишь пять матчей.

– Туре придаст гибкости нашей обороне, и кроме того, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Мы пристально следили за ним. Альмами – талантливый, но уже довольно опытный игрок, – сказал спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич.

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