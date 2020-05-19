«Ювентус» отказался обменять Пьянича на Ракитича

«Барселона» надеется на переход полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщает Goal.com.

По сведениям источникам, каталонцы предложили туринцам хавбека Ивана Ракитича в обмен на 30-летнего боснийца, однако получили отказ.

На счету Пьянича 3 гола и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Ювентус» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 52 миллиона евро.