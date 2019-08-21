«Ювентус» начнет переговоры по Дембеле в случае ухода Дибалы

«Ювентус» не потерял интереса к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле. Как утверждает Mundo Deportivo, туринский клуб начнет переговоры по французу в случае ухода Пауло Дибалы.

Напомним, 22-летний француз получил травму в матче с «Атлетиком» (0:1) в первом туре ла лиги и пропустит около двух недель из-за травмы в первом матче сезона. Контракт Дембеле действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.