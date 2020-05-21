«Ювентус» начал переговоры о переходе Погба

«Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, переговоры о переходе 27-летнего француза начались всерьез, туринцы начали диалог с агентом игрока Мино Райолой.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.