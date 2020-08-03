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«Ювентус» может обменять Бернардески на Смоллинга

3 августа 2020, 11:20
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринцы готовы подписать 30-летнего англичанина после, как игрок провел сезон в аренде у «Ромы». Также «Ювентус» может предложить английскому клубу Федерико Бернардески.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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