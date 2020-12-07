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«Ювентус» интересуется защитником «Шахтера» Додо

7 декабря 2020, 18:48
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Защитник «Шахтера» Додо входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercatoweb.it.

По данным источника, на бразильца обратил внимание спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Футболист играет справа в защите. «Шахтер» хочет получить за него 20 миллионов евро. «Юве» может согласиться на такой вариант, потому что это проблемная позиция для команды. Здесь играют Хуан Куадрадо и Данилу, но для обоих это амплуа не является родным.

22-летний Додо в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

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