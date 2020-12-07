«Ювентус» интересуется защитником «Шахтера» Додо

Защитник «Шахтера» Додо входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercatoweb.it.

По данным источника, на бразильца обратил внимание спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Футболист играет справа в защите. «Шахтер» хочет получить за него 20 миллионов евро. «Юве» может согласиться на такой вариант, потому что это проблемная позиция для команды. Здесь играют Хуан Куадрадо и Данилу, но для обоих это амплуа не является родным.

22-летний Додо в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.