«Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ»

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду-Де Хеа, сообщает Football Italia.

По имеющейся информации, испанец отказывается продлевать контракт с «МЮ». В таком случае он станет свободным агентом по окончании сезона. В связи с этим «Юве» хочет договориться с ним, чтобы он пополнил команду бесплатно. Возможно, предварительный контракт будет подписан уже в январе. В таком случае «Старую синьору» может покинуть нынешний основной вратарь Войчех Щенсны.

28-летний Давид Де Хеа в текущем сезоне провел четыре матча за «МЮ», пропустил четыре мяча и один раз отыграл «на ноль».

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