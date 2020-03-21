«Ювентус» хочет обменять Пьянича на Жоржинью

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может перейти в «Челси», сообщает The Sun.

По сведениям источника, туринцы готовы обменять 29-летнего боснийца на хавбека лондонцев Жоржинью. 28-летний бразилец уже выступал в серии А за «Наполи», которым руководил нынешний тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Жоржинью в 36 встречах забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.