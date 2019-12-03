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«Ювентус» готов продать Джана за 35 миллионов евро. На него претендует «ПСЖ»

17:20
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан зимой может покинуть туринскую команду, утверждает Calciomercatio. По информации СМИ, на 25-летнего немецкого футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

Интерес к футболисту также проявляет «ПСЖ».

В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Джана в 33 миллиона евро.

Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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