Юрченко перешел в карагандинский «Шахтер»
22 января 2020, 16:05
Вратарь Давид Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтером», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
Детали сделки с 33-летним россиянином не разглашаются. Юрченко проходит зимний сбор с командой.
Последним клубом вратаря был «Енисей». В сезоне-2018/19 Юрченко провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяча.
Также Юрченко выступал за «Мордовию», «Анжи, «Уфу» и «Тосно».
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