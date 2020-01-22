Юрченко перешел в карагандинский «Шахтер»

Вратарь Давид Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтером», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Детали сделки с 33-летним россиянином не разглашаются. Юрченко проходит зимний сбор с командой.

Последним клубом вратаря был «Енисей». В сезоне-2018/19 Юрченко провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяча.

Также Юрченко выступал за «Мордовию», «Анжи, «Уфу» и «Тосно».