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Юрченко перешел в карагандинский «Шахтер»

22 января 2020, 16:05
Давид Юрченко. Фото ФК «Шахтер» Караганда
Давид Юрченко. Фото ФК «Шахтер» Караганда
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Вратарь Давид Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтером», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Детали сделки с 33-летним россиянином не разглашаются. Юрченко проходит зимний сбор с командой.

Последним клубом вратаря был «Енисей». В сезоне-2018/19 Юрченко провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяча.

Также Юрченко выступал за «Мордовию», «Анжи, «Уфу» и «Тосно».

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