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Юндер может перейти из «Ромы» в «Ювентус» в результате обмена

6 июня 2020, 16:36
Дженгиз Юндер. Фото Clock End Talk.
Дженгиз Юндер. Фото Clock End Talk.
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«Рома» и «Ювентус» обсуждают обмен игроками, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, «Юве» хочет подписать турецкого нападающего Дженгиза Юндера. Взамен римский клуб может получить Кристиана Ромеро. Аргентинский защитник принадлежит «Старой синьоре» и в текущем сезоне на правах аренды играет за «Дженоа».

В сезоне-2019/20 22-летний Юндер провел 20 матче за «Рому» и забил три мяча. У 22 -летнего Ромеро 24 игры за «Дженоа» и один результативный пас.

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