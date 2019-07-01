"Вулверхэмптон" выкупил у "Андерлехта" хавбека сборной Бельгии

Полузащитник Леандер Дендонкер перешел из "Андерлехта" в "Вулверхэмптон", сообщает официальный Twitter английской команды. 24-летний бельгиец выступал за "волков" на правах аренды в сезоне-2018/19. Сроки контракта с игроком не уточняются.
В прошедшем сезоне Дендокер провел 28 матчей за "Вулверхэмптон", забил два гола и не отметился голевыми передачами. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.
В активе Дендокера 8 матчей в составе сборной Бельгии.
Loan ➡️ Permanent— Wolves (@Wolves) 1 июля 2019 г.
Leander Dendoncker is now officially a Wolves player after being on loan for the 2018/19 season.
🇧🇪🐺 pic.twitter.com/z1UsNfxH1N
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