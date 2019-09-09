«Вулверхэмптон» предпримет новую попытку приобрести Кессье

«Вулверхэмптон» сохраняет интерес к полузащитнику «Милана» Франку Кессье. Английский клуб хочет попробовать приобрести 22-летнего ивуарийца в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

«Милан» был готов расстаться с футболистом этим летом, но тогда клубы не смогли договориться о сумме сделки. «Россонери» хотели выручить за трансфер 25 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Кессье провел два матча в серии A.

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