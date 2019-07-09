Вратарь "ПСЖ" может заменить Касильяса в "Порту"

Вратарь "ПСЖ" Кевина Трапп может продолжить карьеру в "Порту", сообщает Le 10 Sport. Французский клуб готов расстаться с голкипером за солидную компенсацию.

Ранее "Айнтрахт", за который выступал 29-летний немец в аренде, сделал предложение в 10 миллионов евро, оно не устроило чемпиона Франции. В "Порту" Трапп может заменить Икера Касильяса, который ранее перенес инфаркт и близок к завершению карьеры.

Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.

Все о трансферах – здесь