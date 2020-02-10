Вивиано перейдет в «Интер» из-за травмы Хандановича

«Интер» подпишет вратаря Эмилиано Вивиано, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, футболист в ближайшее время пройдет медобследование. Сейчас он является свободным агентом. В последнем сезоне он выступал за СПАЛ на правах аренды и отыграл 17 матчей в серии А. Он принадлежал лиссабонскому «Спортингу».

Указано, что «Интер» решил подписать вратаря в связи с травмой Самира Хандановича. В последних матчах место в воротах занял Даниэле Паделли.