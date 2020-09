«Вильярреал» подписал семилетний контракт с эквадорским защитником

Защитник «Уотфорда» Первис Эступиньян стал игроком «Вильярреала», сообщает официальный сайт испанцев.

Соглашение с 22-летним эквадорцем рассчитано на семь сезонов. В минувшем розыгрыша чемпионата Испании Эступиньян провел в аренде в «Осасуне». В 36 матчах защитник забил один мяч и отдал 6 результативных передач.

#Villarreal sign @PervisEstupinan ?? on a seven-year deal.



Welcome on board the Yellow Submarine! ?



? https://t.co/12NIsjp6Jh pic.twitter.com/61Eg0ZqgBc