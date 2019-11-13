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Виллиан может перейти в «Ювентус» в январе

13:28
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Нападающий «Челси» Виллиан и защитник «Вероны» Мараш Кумбулла входят в сферу интересов «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

Сообщается, что «Юве» может приобрести бразильца уже в январе. Ранее сообщалось, что клуб хочет подписать Виллиана как свободного агента. Его контракт с «Челси» истекает по окончании нынешнего сезона. По данным Corriere dello Sport, спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи рассматривает варианты с этим переходом.

По данным журналиста итальянской версии Goal.com, Кумбулла также может пополнить команду зимой. О том, когда может произойти переход, не сообщается.

31-летний Виллиан в текущем сезоне провел 15 матчей за «Челси» и забил три мяча при трех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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