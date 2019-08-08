"Вест Бромвич" подтвердил переход Остина

Форвард Чарли Остин стал игроком "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года. Ранее он выступал за "Саутгемптон".
🙌🏼 Austin announced! 🙌🏼— West Bromwich Albion (@WBA) August 8, 2019
We've signed striker @chazaustin10 on a two-year deal from @SouthamptonFC ✍🏼#DeadlineDay | #WBA pic.twitter.com/jJCwCraZla
30-летний англичанин в прошлом сезоне провел 27 матчей за "святых" и забил три мяча при трех голевых передачах.
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