"Вест Бромвич" подтвердил переход Остина

Форвард Чарли Остин стал игроком "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года. Ранее он выступал за "Саутгемптон".

30-летний англичанин в прошлом сезоне провел 27 матчей за "святых" и забил три мяча при трех голевых передачах.

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