Верратти хочет, чтобы Неймар остался в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти надеется, что бразильский форвард Неймар останется в команде. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал" или "Барселону". Бразилец пропустил матч первого тура лиги 1 против "Нима" (3:0).

- Реакция болельщиков? Я это не слушаю. Болельщики могут говорить все, что думают, - цитирует итальянца L'Équipe. - Я и Ней очень близки. Он многое дал "ПСЖ". В прошлом сезоне он забивал в важные моменты. Когда он играл, мы говорили только о нем, потому что он великолепный игрок, которым все восхищаются. Думаю, для него будет хорошо, если прояснится ситуация: остается он или уходит. Он решит это вместе с клубом, но я хочу, чтобы он остался.

27-летний Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось, что форвард несчастлив в "ПСЖ" и хочет вернуться в столицу Каталонии.

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