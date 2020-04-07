Вернер станет главной целью «Милана», если клуб возглавит Рангник

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может летом перейти в «Милан», утверждает Sport Mediaset. 24-летний форвард станет главной целью красно-черных, если команду возглавит Ральф Рангник.

Немецкий специалист руководил «Лейпцигом» с 2015 по 2016-й и с 2018 по 2019 год. Ожидается, что он летом примет «Милан» и получит большой кредит доверия, в том числе и на трансферы.

Тимо Вернер в сезоне-2019/20 провел 36 матчей и забил 27 голов. В бундеслиге на его счету 21 точный удар, по этому показателю он уступает только Роберту Левандовски (25).