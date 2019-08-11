Верди перейдет в "Торино", если "Наполи" найдет ему замену

Форвард "Наполи" Симоне Верди может стать игроком "Торино", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, президенты клубов согласовали возможный переход. "Торино" заплатит 10 миллионов евро за годичную аренду и с обязательством выкупа за такую же сумму.

Также у неаполитанцев будет 50 процентов от последующей продажи игрока. Однако переход состоится только в том случае, если "Наполи" найдет ему замену. В качестве альтернатив рассматриваются Хамес Родригес и Ирвинг Лосано.

27-летний Симоне Верди в прошедшем сезоне провел 24 матча за "Наполи" и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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