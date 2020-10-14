Новичок «Зенита» Вендел прибыл в Санкт-Петербург
В среду, 14 октября, в Санкт-Петербург прибыл новичок «Зенита» Вендел, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний бразилец уже сегодня должен провести первую тренировку с сине-бело-голубыми.
Как ранее сообщал «СЭ», основная причина столь позднего приезда — правила въезда в Россию: из-за пандемии коронавируса попасть в страну по туристической визе сейчас невозможно, поэтому сразу потребовалась деловая.
«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» еще 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.
Несколько часов назад в Пулково ?? @_08wendel pic.twitter.com/BOaZjnmJKf— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020
Вендел — здесь! ?— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге. pic.twitter.com/J8ouFdRKmC