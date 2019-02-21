Валерий Карпин: "Уход Скопинцева – данность, мы готовились к этому"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" рассказал о трансфере защитника Дмитрия Скопинцева в "Краснодар". По его словам, переход игрока - это нормальное явление.

– Главная новость последних дней – защитник Скопинцев ушел в "Краснодар". Это большая потеря?

– Отреагировал на переход спокойно. У нас в принципе большие изменения в составе. Трансфер Скопинцева – просто данность, нормальное явление. Сейчас можно сказать, что к такому развитию событий готовились, поэтому у нас появился Евгений Чернов. Понимали, что на Скопинцева есть спрос, и рано или поздно он мог бы уйти, и поэтому подстраховались.

– Вы работали с ним довольно долго. Скопинцев способен стать сильнее Жиркова – лучшего на этой позиции в России в последние годы?

– В футболе нет смысла рассуждать в духе "если бы да кабы". Потенциал у Дмитрия, безусловно, есть, но имеются и такие качества, которые нужно развивать. Нельзя думать, что можно чему-то научить – можно научиться, но тут все зависит от самого футболиста. Данные, талант у Скопинцева имеются, теперь вопрос в том, как он ими воспользуется. Но это касается любого молодого. И пока Дмитрий до уровня Жиркова, конечно, не дотягивает. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Валерия Карпина - скоро на "СЭ"