"Валенсия" достигла договоренности с "Манчестер Сити" о переходе Мангала

"Валенсия" и "Манчестер Сити" достигли соглашения о переходе в испанский клуб защитника Эльякима Мангала, информирует официальный сайт "летучих мышей".

Контракт с 28-летним французом будет рассчитан до 30 июня 2021 года. "Валенсия" объявит о переходе после подписания всех необходимых документов.

В прошлом сезоне Мангала провел 17 матчей за "Манчестер Сити" и не отметился результативными действиями.