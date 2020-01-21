В «Спортинге» уверены, что Фернандеш перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Руководство лиссабонского «Спортинга» уверено, что полузащитник команды Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что стороны достигли договоренности о трансфере. Однако переход пока не был оформлен. Указано, что представители «МЮ» начали выдвигать дополнительные финансовые условия. Указано, что речь идет о сумме около 60 миллионов фунтов. В «МЮ» хотели бы выплатить эту сумму частями. Также обсуждалось, будет ли она зависеть от показателей игрок в новой команде. Несмотря на это, представители «Спортинга» уверены, что трансфер осуществится.

25-летний португалец в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спортинг» и забил 15 мячей при 13 голевых передачах.