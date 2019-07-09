В "ПСЖ" подтвердили контакт с "Барселоной" по трансферу Неймара

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о вероятности возвращении форварда Неймара в "Барселону". Накануне он не прибыл в расположение команды для подготовки к сезону.

– Его не было при возобновлении тренировок, – цитирует Le Parisien Леонардо. – Он должен был приехать, но не приехал. Он знал, что должен быть там. Мы изучим меры, которые необходимо предпринять, как сделали бы для всех сотрудников клуба.

Его трансфер в "Барселону"? Все знают все. Позиция понятна для всех участников. Но одна вещь конкретна сегодня: у него все еще есть три года контракта с нами. И поскольку мы не получили предложения, не можем ничего говорить. Не получили никаких предложений. Но у нас были, правда, очень поверхностные контакты. Это финансовый вопрос.