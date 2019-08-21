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В «Монако» опровергли замену Фалькао на Слимани

01:34
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В «Монако» опровергли информацию, что клуб купит нападающего «Лестера» Ислама Слимани на замену Радамелю Фалькао. Ранее появилась информация, что колумбиец перейдет в «Галатасарай».

«Эти две ситуации не имеют ничего общего друг с другом», — сообщил источник в «Монако» в интервью L'Equipe.

Прошлый сезон Слимани провел в аренде в «Фенербахче». В 25 матчах он забил 5 мячей.

«Монако» проявляет интерес к Слимани //
Источник: Фалькао договорился о контракте на три года с «Галатасараем»

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