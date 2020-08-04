В «Монако» Головина новый защитник. На очереди Алле и Гетце?

Вторым новичком «Монако» в это межсезонье вслед за 19-летним нападающим Энтони Мусабой станет 22-летний центральный защитник Аксель Дисаси.

«Реймс» получит за игрока около 14 миллионов евро, а также бонусы в зависимости от дальнейших результатов выступлений игрока. Сумма бонусов может достичь 2-3 миллионов.

Германские СМИ отправляют в княжество несколько футболистов, с которыми раньше работал или был знаком новый тренер команды Александра Головина — Нико Ковач. В частности, называется кандидатура 28-летнего Марио Гетце, у которого закончился контракт с дортмундской «Боруссией». А в случае продажи 29-летнего бомбардира Виссама Бен Йеддера его может заменить 26-летний форвард «Вест Хэма» Себастьен Алле. (Александр Бобров)