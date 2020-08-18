В Италии утверждают, что Миранчук дал согласие на переход в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter. По информации источника, 24-летний россиянин дал согласие на переход в «Аталанту».

В настоящий момент переговоры между клубами продолжаются. Железнодорожники просят за хавбека 20 миллионов евро. Стороны могут согласиться на сумму в размере 18 миллионов плюс бонусы.

В текущем сезоне Миранчук провел три матча за «Локо», отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу. В минувшем — 32 игры, 16 забитых мячей и 5 ассистов. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.