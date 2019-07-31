В "Фиорентине" опровергли возможность перехода Наингголана

Джо Бароне, советник владельца "Фиорентины" Рокко Комиссо, опроверг информацию о том, что команду может пополнить полузащитник "Интера" Раджа Наингголан.

- Наингголан? Люди говорят об этом, но все это неправда, - цитирует советника Football Italia. - Это очень хороший игрок, но он принадлежит "Интеру", а не нам.

Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны "Зенита". Также была информация о том, что полузащитник хотел бы вернуться в "Кальяри".

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел 36 матчей за "Интер", забил семь голов и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Наингголана в 28 миллионов евро.

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