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В Бразилии утверждают, что ЦСКА скоро выкупит Сантоса

09:40
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ЦСКА выкупит полузащитника Лукаса Сантоса в самое ближайшее время, сообщает Vasconoticias.

20-летний хавбек, принадлежащий «Васку да Гама», до конца года перешел в армейских клуб на правах аренды. Отмечается, что в ЦСКА впечатлились работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее. Сумма выкупа составит 5 миллионов евро.

Футболист пока не успел сыграть за ЦСКА в официальных матчах, но отличился забитым мячом в товарищеской встрече против московского «Арарата» (6:0).

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