Уйдет ли Мирзов в аренду в «Урал»? Отвечает Газизов
8 сентября 2020, 19:40
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова.
Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может на этой неделе уйти в аренду в «Урал».
— Наступила ли ясность по Мирзову? Он уходит в аренду в «Урал»?
— Пока нет, ситуация не прояснилась. Он игрок «Спартака».
Мирзов играет за красно-белых с 2019 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями. (Виталий Айрапетов)
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