"Урал" заключил контракт с Катричем

"Урал" подписал контракт с полузащитником Анатолием Катричем, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды. 24-летний россиянин будет выступать за клуб под 94-м номером.
Напомним, что в конце прошлого года Катрич расторг контракт с "Краснодаром" по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2018/19 хавбек провел 18 матчей в первенстве Олимп-ФНЛ за вторую команду "быков", при этом в РПЛ ни разу на поле не выходил. С 2015 по май 2018 года он выступал за "Динамо".
⚡️#ФКУрал внес заявку на сезон полузащитника Анатолия Катрича! Новичок команды будет выступать под 94-м номером. Подробности: https://t.co/5uMUYI1VoR pic.twitter.com/mx3HsS7cxo– ФК Урал (@FCURAL) 22 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-zaklyuchil-kontrakt-s-anatoliem-katrichem
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