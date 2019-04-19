Уле Гуннар Сульшер: "Поиск молодых игроков? Критики не знают, что происходит в клубе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал свою оценку системе поиска молодых футболистов в команде, информирует Sky Sports.

– Было много критики в плане подбора и поиска новых игроков для "МЮ", но сомневаюсь, что все эти критики знают про реальное состояние дел. В распоряжении клуба большое количество скаутов, которые работают по всему миру и ищут хороших футболистов. Уверен, что "МЮ" сделает все возможное, чтобы привлечь правильных игроков. Летнее трансферное окно? Подпишем тех, кто подойдут по характеру, качеству и цене для "Манчестера". Они должны долго выступать за этот клуб, – приводит слова Сульшера Sky Sports.

"МЮ" занимает шестое место с 64 очками в турнирной таблице АПЛ.

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