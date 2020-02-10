«Уфа» подписала контракт с полузащитником сборной Узбекистана Уруновым

«Уфа» в своем официальном Twitter сообщила о подписании контракта с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

19-летний хавбек находился на просмотре в уфимском клубе и принял участие в кипрском сборе команды. «Уфа» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков в 19 матча.

Урунов ранее выступал за «Пахтакор», «Навбахор» и «Локо Ташкент», который был его последним клубом. Всего в его активе 64 матча, четыре года и четыре результативные передачи в клубной карьере. Провел три матча за сборную Узбекистана.