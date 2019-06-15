У "Реала" отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.

Навас намерен уйти из "Реала", поскольку не хочет оставаться в статусе запасного. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе итальянских клубов, "ПСЖ" и "Порту".

В минувшем сезоне Навас провел 21 матч за "Реал" и пропустил 21 гол.

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