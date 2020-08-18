Турецкие СМИ: «Фенербахче» арендует Смолова у «Локомотива» с правом выкупа

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в турецком «Фенербахче», утверждает Sabah.

По данным источника, 30-летний российский форвард гарантировано получит подъемные в размере полутора миллиона евро. По истечению срока годичной аренды турки имеют первоочередное право выкупа за четыре миллиона евро. Сама аренда обойдется «Фенербахче» в один миллион.

Официально соглашение об аренде будет объявлено после того, как нападающий Ведад Мурики покинет стамбульский клуб.

Вторую часть прошлого сезона Смолов на правах аренды выступал в «Сельте», где принял участие в 14 матчах и забил два мяча.