Турецкие СМИ: «Фенербахче» арендует Смолова у «Локомотива» с правом выкупа
18 августа 2020, 11:15
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в турецком «Фенербахче», утверждает Sabah.
По данным источника, 30-летний российский форвард гарантировано получит подъемные в размере полутора миллиона евро. По истечению срока годичной аренды турки имеют первоочередное право выкупа за четыре миллиона евро. Сама аренда обойдется «Фенербахче» в один миллион.
Официально соглашение об аренде будет объявлено после того, как нападающий Ведад Мурики покинет стамбульский клуб.
Вторую часть прошлого сезона Смолов на правах аренды выступал в «Сельте», где принял участие в 14 матчах и забил два мяча.
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