Тухель может сменить Лэмпарда в «Челси»

Томас Тухель может стать новым главным тренером «Челси», утверждает Bild. «ПСЖ» разорвал контракт с немецким специалистом и, на данный момент, вернулся в Германию.

Руководство «Челси» может рассмотреть вариант с увольнением Лэмпарда, если лондонцы потеряют очки в проходящей в эти минуты игре с «Астон Виллой» (1:1 к 53-й минуте).

Владелец лондонцев Роман Абрамович вел переговоры с Тухелем, еще когда тот работал в «Боруссии» из Дортмунда.

После 15 матчей «Челси» занимает восьмое место в таблице АПЛ с 25 очками. В случае победы команда поднимется в зону Лиги чемпионов.